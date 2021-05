Paciente agradece Santa Casa de Votuporanga pelo atendimento em sua recuperação contra a COVID-19

Thiago Alexandre de Souza Oliveira, de 41 anos, recebeu alta nesta terça-feira (4/5), mas deixou uma mensagem para os profissionais

Do leito da enfermaria dedicada para COVID-19 da Santa Casa de Votuporanga, o paciente Thiago Alexandre de Souza Oliveira, de 41 anos, encontrou inspiração, amor e gentileza para uma missão especial: escrever uma carta para os profissionais da Instituição.

Foram aproximadamente 10 dias de tratamento da doença, mas que transformaram a vida de Thiago. O técnico de empreendimentos deu entrada no Hospital no último dia 25, após sintomas como dores no corpo, na garganta e diarreia.

Diante do quadro clínico, ele permaneceu quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e após foi transferido para a ala. Nesta terça-feira (4/5), veio a tão sonhada alta, com uma carta de agradecimento à toda equipe. “Eu me emociono demais, nunca me imaginei estar no Hospital por conta do Coronavírus”, disse.

Thiago falou de sua motivação em deixar algo para os profissionais. “Gostaria muito que todos sentissem meu apoio, como uma contínua combustão de motivação para salvar vidas. Quero que eles se sintam amparados”, destacou.

A intensidade de trabalho vivida pelos profissionais de saúde para restabelecer vidas pode ser acompanhada de perto pelo paciente. “A luta pela vida de pessoas continua todos os dias. Tive a oportunidade de ver com meus olhos quando fiquei por quatro dias internados na UTI. Sei o quanto pode deixá-los cansados, com decisões difíceis a serem tomadas. Sabemos que estão exaustos por longas horas e quase todos os dias na mesma rotina longe da família, amigos e hobbies preferidos. Mas sempre na esperança de voltar ao dia normal”, complementou.

Ele enfatizou o vínculo com a equipe. “Notei que o Amor pela profissão e pelas pessoas é a força motivadora em salvar as vidas. Estão sempre fazendo o possível para estar animados, e com pensamentos positivos. Vocês são contagiantes. Nós admiramos o Pelotão de Frente de Exércitos que são. Continuem assim!”, frisou.

O técnico de empreendimento fez seu agradecimento. “Só quero agradecer a todos pela atenção, carinho e cuidado. Hoje, posso abraçar meu filho e viver graças à vocês”, emendou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “A batalha contra a COVID-19 tem durado longos meses, ainda sem previsão de término. Receber cartas como a do Thiago enchem nossos profissionais de motivação e, principalmente, valorizam a atuação destas equipes da linha de frente, que colocam sua vida em risco a favor do outro. Agradeço em nome de cada colaborador. São ações assim que nos fazem seguir”, finalizou.

Confira a carta na íntegra

Prezados profissionais de Saúde!

Estou escrevendo essa carta, pois já se passou mais de 1 ano de Pandemia Covid-19. A luta pela vida de pessoas continua todos os dias. Tive a oportunidade de ver com meus olhos quando estive quatro dias internados na UTI. Sei o quanto pode deixar cansados, com decisões difíceis a serem tomadas. Sabemos que estão exaustos por longas horas e quase todos os dias na mesma rotina longe da família, amigos e hobbies preferidos. Mas sempre na esperança de voltar ao dia normal.

Vocês têm família para cuidar, e muitas coisas ficam privadas do que gostaria de fazer pessoalmente ou em família.

Notei que o seu Amor pela profissão e pelas pessoas é a força motivadora em salvar as vidas em jogos. Está sempre fazendo o possível para estar animados, e com pensamentos positivos. Vocês são contagiantes. Nós admiramos o Pelotão de Frente de Exércitos que são. Continuem assim!

A Bíblia disse que em Breve vai cumprir essa Profecia: Apocalipse 21: 4 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram.”

Salmos 37:10, 11 e 29:

“10 Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir; Você olhará para onde estavam, E eles não estarão lá, 11 Mas os mansos possuirão a terra E terão grande alegria na abundância de paz.

29 Os justos possuirão a terra E viverão nela para sempre.”

Assim como eu tenho fé na mensagem da Bíblia, essa mensagem da Bíblia, também dá a você essa esperança de um futuro melhor. Essa esperança é válida para todos os humanos.

Atenciosamente, Thiago Souza.