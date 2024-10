Outubro Rosa: AME Votuporanga promove conscientização do câncer de mama

Em todas as regiões do estado, unidades de saúde se mobilizam para destacar a importância do autocuidado

Nesta quinta-feira (10/10), representantes do Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), realizaram uma palestra de conscientização sobre o câncer de mama para as colaboradoras da Noroaço. A conversa aconteceu no refeitório da empresa, e contou com a participação da Gerente Administrativa do AME Votuporanga, Marilza de Lourdes Cardi e da Gerente de Enfermagem, Claudia Cristina Costa Canela.

A ação integra a campanha de Outubro Rosa da SES, realizado em todas as regiões do estado, com unidades de saúde mobilizadas para destacar a importância do autocuidado, da atenção aos sinais de alerta e do direito à assistência adequada

“Outubro é um mês que nós comemoramos a prevenção contra o câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais acomete e mata mulheres no Brasil. Então iniciativas como essa são muito importantes, quanto mais mulheres souberem dos programas de prevenção, mais mulheres podem ser salvas”, explica Claudia.

Entre os assuntos discutidos está o programa Mulheres de Peito, que agenda exames de mamografia gratuitos, sem a necessidade de encaminhamento médico para mulheres de 50 a 69 anos. Bem como formas de autoexame e critérios de risco para a doença.

Para Larissa Fernanda de Moraes Venâncio, Gerente Comercial da Noroaço, o evento foi de extrema importância. “A Noroaço é uma empresa que acompanha e conscientiza os colaboradores, então ter essa oportunidade de ter alguém qualificado falando sobre o tema, tirando dúvidas, é muito importante. E o AME é muito presente na nossa empresa e cidade, então ficamos extremamente felizes que eles aceitaram fazer essa palestra”, conta.

A analista financeira da empresa, Amanda Marques Geraldi, aprendeu muito com a ação. “Eu achava que a maioria dos cânceres de mama era hereditário, eu não sabia que ele era por causas externas. Eu aprendi muito! Vou passar essas informações para minha família e amigos”, diz Amanda.

O Outubro Rosa é uma das principais ferramentas na divulgação de informação sobre câncer de mama no Brasil. Para ser atendido pelo programa Mulheres de Peito, basta ligar no número 0800-7790000 e realizar um agendamento.

Para esclarecer as principais dúvidas das mulheres que ainda têm resistência em realizar o exame o Governo de São Paulo e a SES lançaram uma página oficial e uma cartilha para esclarecer as principais dúvidas das mulheres que ainda têm resistência em realizar o exame. O conteúdo aborda, também, os direitos das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e pode ser conferido no endereço https://www.outubrorosa.sp.gov.br

Carretas de Mamografia

As Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, é um programa que visa o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. A iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferece mamografia gratuita para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão do SUS. As mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico.

As carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento, entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico. Para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos, é necessário apresentar apenas RG e cartão do SUS.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Atualmente, a população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo app e site do Poupatempo disponíveis para android e IOS.