O site oficial do Orkut foi reativado nesta quarta-feira (27) com uma mensagem do seu fundador, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten. No anúncio, ele afirma que está construindo algo novo, o que deixa a entender sobre uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos.