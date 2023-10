Oportunidade: Prefeitura promove capacitação gratuita de Libras Básico para Atendimento ao Público

Inscrições nos dias 25, 26 e 27 de outubro; 20 vagas disponíveis

Mais uma oportunidade para quem deseja iniciar os estudos da linguagem de sinais. A Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para a capacitação gratuita de Libras Básico para Atendimento ao Público.

São 20 vagas disponíveis, com carga horária de 40 horas. O curso será ofertado para pessoas a partir dos 18 anos com Ensino Fundamental 1 incompleto. As aulas estão previstas para ocorrer de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no período de 6 a 30 de novembro, no Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO).

As inscrições devem ser feitas nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 13h às 20h, na unidade do Senac, que fica na Rua Guaporé, nº 3221, no bairro Nova Boa Vista. Os interessados nas vagas devem apresentar documentos como RG e CPF.

O CTMO está localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, bairro Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso. Para mais informações o telefone para contato é o (17)3406-1488, ramal 29.