Operação internacional contra a pedofilia ‘mira’ 10 suspeitos na região

Polícia Civil cumpre mandados em Rio Preto, Catanduva e Votuporanga nesta segunda-feira, 28

Na manhã desta segunda-feira, 28, policiais civis da região de Rio Preto participaram de uma operação internacional envolvendo oito países para combate à exploração sexual infantil.

Na região Noroeste paulista, a operação “Aliados pela Infância” teve como alvo cinco moradores de Rio Preto, três de Catanduva e dois em Votuporanga.

De acordo com informações do delegado Alexandre Del Nero Arid, da Delegacia Seccional de Rio Preto, os 10 suspeitos foram identificados por meio do trabalho de inteligência policial na DeepWeb, o que justificou a representação pelos mandados de busca e apreensão junto à Vara da Infância e Juventude de Rio Preto.

A operação ainda está em andamento e até o final do dia a Polícia Civil deverá divulgar o balanço do trabalho realizado.

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/operac-o-internacional-contra-a-pedofilia-mira-10-suspeitos-na-regi-o-de-rio-preto-1.1363782

Joseane Teixeira

Publicado em 28 de agosto de 2023 às 08:29