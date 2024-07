Nesta quarta-feira, 17 de julho, marcada como o “Dia do Guardião das Florestas”, a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo lança a operação “Guardião das Florestas”, com o objetivo de fortalecer a proteção e conservação das riquezas naturais do estado. Esta iniciativa engloba diversas ações voltadas para preservação da vegetação nativa, fiscalização de áreas degradadas e combate a atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente.

A data do “Dia do Guardião das Florestas” é uma homenagem ao Curupira, personagem do folclore brasileiro reconhecido como símbolo estadual da guarda das florestas e seus habitantes, conforme estabelecido pelo projeto de lei N° 40/1978 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ao longo dos anos, este dia ganhou relevância como o “Dia de Proteção das Florestas”, visando conscientizar a sociedade sobre a importância dos ecossistemas florestais.

As florestas desempenham um papel crucial na sustentabilidade ambiental, fornecendo recursos essenciais como alimentos, material genético e regulando o clima, além de abrigarem uma vasta diversidade de fauna e flora. A Polícia Militar Ambiental desempenha um papel vital como Guardião das Florestas, impedindo a destruição e protegendo nossa biodiversidade.

A “Operação Guardião das Florestas” visa preservar a vegetação nativa em São Paulo, incluindo a regeneração de áreas degradadas, prevenção de incêndios causados por balões, combate ao comércio ilegal de madeiras nativas e apoio à Operação SP Sem Fogo, que combate focos de incêndio florestal.

Durante a operação, serão realizadas ações de monitoramento das coberturas vegetais, fiscalização de madeireiras e fábricas clandestinas de balões, além do combate a focos de incêndio em vegetação nativa, em colaboração com a Operação SP Sem Fogo. Todas as atividades serão conduzidas de forma planejada e sistemática, com o apoio de equipes especializadas e tecnologias de monitoramento via satélite.

A operação é dividida em duas fases:

Primeira Fase (08/07/2024 a 14/07/2024): Monitoramento técnico das áreas vegetais, identificação de madeireiras e fábricas clandestinas de balões, e elaboração de relatórios técnicos.

Segunda Fase (17/07/2024 a 18/07/2024): Atuação operacional de todas as unidades da Polícia Militar Ambiental em todo o estado.

A “Operação Guardião das Florestas” reafirma o compromisso da Polícia Militar Ambiental com a proteção do meio ambiente e preservação das riquezas naturais de São Paulo. A participação da sociedade e a conscientização sobre a importância da conservação das florestas são fundamentais para garantir um futuro sustentável. (Fonte: www.votunews.com.br)