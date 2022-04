De acordo com a Polícia Militar, durante a ação foram abordados e revistados aproximadamente 100 pessoas que estavam no interior do estabelecimento. Além do foragido da Justiça, a polícia indentificou uma mulher em descumprimento de medida cautelar. Ela foi liberada em seguida.

Cinco adolescentes foram encontrados no local. Eles foram qualificados pelos agentes da da Vara da Infância e Juventude e em seguido liberados para os pais.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, no chão do estabelecimento foram encontrados um pacote com 15 pílulas vermelhas e uma verde, que aparentem ser ecstasy. Um pacote azul e um cigarro aparentando ser maconha também foram apreendidos.