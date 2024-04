Operação Direção Segura em Votuporanga resulta em fiscalização rigorosa contra o álcool ao volante

Na última sexta-feira, dia 12 de abril, Votuporanga foi palco da Operação Direção Segura Integrada (ODSI), uma ação conjunta que visa combater o perigo do álcool ao volante.

Durante a operação, foram registradas 16 recusas de motoristas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob influência de álcool. A fiscalização, conduzida pelo Detran-SP, teve como alvo 1.018 veículos, distribuídos em dois pontos estratégicos: Avenida José Marão Filho e Avenida dos Bancários. O apoio essencial das equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica contribuiu para o sucesso da iniciativa.

É importante ressaltar que tanto dirigir sob influência de álcool – quando o teste do etilômetro detecta um índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a realizar o teste do bafômetro são considerados infrações gravíssimas, conforme os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o infrator está sujeito a uma multa no valor de R$ 2.934,70, além do processo de suspensão da carteira de habilitação. Em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa é dobrada, totalizando R$ 5.869,40, e a CNH é cassada.

Quando se trata de embriaguez ao volante, caracterizada quando o motorista apresenta um índice igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, configura-se crime de trânsito. Além das penalidades mencionadas anteriormente, o motorista condenado pode cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme estabelece a Lei Seca, conhecida também como “tolerância zero”.

As operações de ODSI não se limitaram a Votuporanga, estendendo-se a outras onze cidades do Estado de São Paulo: Campinas, Guarujá, Itu, Monte Alto, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, São Bernardo do Campo, São Joaquim da Barra e São Paulo (Centro). No total, foram fiscalizados 6.266 veículos, resultando em 235 autuações por alcoolemia, sendo 225 recusas ao teste do bafômetro e dez por direção sob influência de álcool, além de uma autuação por crime de trânsito.

Essas ações reforçam o compromisso contínuo com a conscientização sobre os riscos do álcool ao volante e a importância de respeitar as leis de trânsito para preservar vidas. Cada vida importa, e nenhuma morte no trânsito é aceitável. As campanhas frequentes, como a última veiculada pelo Detran-SP durante o Carnaval 2024, com o tema “Por um Carnaval Melhor na Rua, na Avenida e na Estrada”, destacam a necessidade de respeito à vida e às normas de trânsito em todos os momentos.