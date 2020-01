Operação “Aniversário de São Paulo” é concluída com êxito no Estado

As ações ocorreram entre 0h do dia 24 até 23h59min do dia 26, abrangendo os mais de 22 mil quilômetros da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

A Operação contou com o apoio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), das Concessionárias de Rodovias, do Policiamento de Área Metropolitano e do Interior, principalmente nas regiões litorâneas. Para isso, foram utilizados pelo Policiamento Rodoviário equipamentos como drones (no auxílio às fiscalizações, monitoramento do fluxo de veículos e pontos críticos), radares móveis e etilômetros passivos e ativos.

Tendo como foco a preservação da vida, as equipes policiais realizaram 19.851 autuações por infrações de trânsito, incluindo autuações por excesso de velocidade, que totalizaram 14.944 imagens de radar, demonstrando que a imprudência dos motoristas ainda é elevada.

Resultados

559 motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro passivo e 5.784 do etilômetro ativo, sendo que 940 foram flagrados sob efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas e 26 conduzidos à Delegacia de Polícia por embriaguez.

613 autuações por não utilizarem o cinto de segurança e outros dispositivos de retenção;

898 autuações por ultrapassagens pela contramão de direção;

921 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) recolhidas;

940 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV)

17 pessoas presas em flagrante por outros crimes;

9 procurados pela Justiça foram recapturados e devolvidos ao sistema penitenciário;

2,1 toneladas de drogas ilícitas apreendidas (13,684 kg de cocaína; 2.145,053 kg de maconha);

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP