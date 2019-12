Ônibus cai em barranco na Indonésia e mata 27

O acidente aconteceu na segunda-feira (23) à noite, e não envolveu outro veículo. De acordo com Berty Kowaas, chefe do serviços de emergência, o ônibus bateu em uma barreira de concreto e, em seguida, caiu no barranco e atingiu o rio. Ainda há vítimas presas às ferragens.

“A corrente do rio é bastante forte e existe a possibilidade de que algumas vítimas tenham sido arrastadas”, afirmou Kowaas à rede de televisão Kompas.

“O resgate está em andamento e vários mergulhadores procuram vítimas em volta do ônibus”, disse à rede Metro TV.

De acordo com Dolly Gumara, porta-voz da polícia local, o veículo fazia o transporte regional de passageiros. O veículo teria partido com 27 passageiros a bordo mas, segundo os sobreviventes, outros entraram no caminho. A estimativa é de que havia 50 pessoas a bordo na hora da queda.

O acidente ocorreu perto da cidade de Pagar Alam, em uma área íngreme e isolada, o que complica as operações de resgate.

As tragédias são frequentes nas estradas do arquipélago, devido à idade dos veículos, à baixa qualidade da infraestrutura e às práticas de alguns motoristas.