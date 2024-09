Onda de calor: cidades enfrentam temperaturas de 40ºC

Uma nova onda de calor está prevista para intensificar-se nos próximos dias, de acordo com o alerta do Inmet. Estados como Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul estão entre os mais afetados. As temperaturas podem subir até 5ºC acima da média histórica, e em algumas cidades, superar os 40ºC, agravando a situação da baixa umidade.

A MetSul Meteorologia informou que o Brasil está sob uma massa de ar extremamente seco e quente, com níveis de umidade relativa do ar entre 10% e 20%, atingindo até valores abaixo de 10% em algumas regiões. Segundo a OMS, níveis abaixo de 20% são considerados uma emergência. A previsão é que o calor atinja o seu pico nesta semana.

Além do calor, o Brasil enfrenta o aumento das queimadas, que impactam a qualidade do ar, principalmente nas regiões Norte e Sudeste. Cidades como Porto Velho, Rio Branco e São Paulo tiveram os piores índices de qualidade do ar do mundo no domingo (8), com níveis de poluição mais de 10 vezes acima do limite seguro, de acordo com a especialista Adriana Gioda.