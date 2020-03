De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava solto, andando pela rua, desde o início da manhã.

“Recebemos chamado às 6h dizendo que a onça estava no centro da cidade, percorrendo as ruas, às 7h tivemos outro chamado dentro da residência. Vimos a onça-parda, fizemos o isolamento do local e fizemos a solicitação da Polícia Ambiental para trazer biólogo e veterinário de São José do Rio Preto para proceder da maneira correta, com tranquilizantes”, afirma o sargento dos bombeiros Everson Correia Nozak.

Os moradores foram avisados da onça dentro da casa por pessoas que passavam pelo local.

“O vizinho tocou a campainha e falou para não sair de casa. Vimos pela janela que ela estava embaixo do carro. Esse não foi o primeiro animal que entrou em casa, já entrou cobra, lagarto, mas onça nunca tinha visto”, afirma o morador da casa Lucas Mena.