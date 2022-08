Olivia foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, após ter superado outros tumores em 1992 e 2015.

‘Eurovision’, ‘Grease’ e ‘Physical’ Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 70, quando ficou no quarto lugar do “Eurovision”, a mais famosa de competição de canções na Europa, representando o Reino Unido com “Long Live Love”.

Ela se consagrou ao protagonizar “Grease”, um dos musicais mais populares da história do cinema, com roteiro sobre um grupo de adolescentes. Ela contracenava com John Travolta.