A cerimônia de posse foi realizada na Casa da Cultura. Na ocasião, os servidores foram recepcionados pelo comandante da GCM, Major Edson Rodrigues, e pelo secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Hélio Lisse Júnior. Eles receberam instruções da Divisão de Recursos Humanos e assinaram o livro de posse da Prefeitura, efetivando a contratação dos agentes.

O ato simbólico desta manhã contou com a presença do prefeito Fernando Cunha (PSD) e foi realizado no Coreto da Praça Rui Barbosa. No total, a GCM será composta por 45 agentes homens e 05 mulheres, que praticamente dobram o efetivo de segurança pública do município e atuarão em trabalho complementar às demais forças de segurança locais, principalmente, à Polícia Militar, que faz patrulhamento ostensivo.

O comandante da GCM, Major Edson Rodrigues, reforçou os baixos índices de criminalidade do município, citando a cidade como referência nacional. “Esse é um momento muito especial e muito aguardado para Olímpia. O prefeito não mede esforços para realizar investimentos na área de segurança e o reflexo de tudo isso são os índices de criminalidade da cidade, que tiveram grandes reduções. Os cidadãos estão tendo vidas mais tranquilas, devido a crimes que foram coibidos graças aos investimentos. Olímpia se tornou referência nacional em termos de qualidade de vida e prova disso é que 34 candidatos empossados são de outros estados e cidades, do Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, etc. A cidade está bem quista, cresce de maneira ordeira e isso é fruto de um trabalho que vamos fortalecer com a GCM”, destacou o Major.

A implementação da GCM está em andamento desde 2019 e sofreu impasses legais devido à pandemia. No entanto, a Administração adotou todas as medidas necessárias para garantir os direitos dos aprovados, conforme foi mencionado pelo secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Hélio Lisse, pasta responsável pela GCM.