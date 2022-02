OFICINAS CULTURAIS DE FORMAÇÃO SEGUEM COM INSCRIÇÕES ABERTAS

O Governo de São Paulo segue com inscrições abertas para diversas oficinas culturais de formação. As capacitações ocorrem virtualmente, ao vivo pela plataforma ZOOM, e são oferecidas gratuitamente para toda a população.



Confira quais são as oficinas que serão realizadas em Fevereiro:



OFICINA PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS NAS LEIS DE INCENTIVO À CULTURA

Turma A: 04, 08 e 11/2, 14h às 16h

Turma B: 15, 17, 22 e 24/2, 10h às 12h

Público-alvo: Produtores, artistas e demais interessados, a partir de 16 anos.

Link de inscrição: https://forms.gle/9iaXXY7E2DryUMSw8

Sinopse: A oficina abordará os principais fundamentos para formatação de projetos culturais para inscrição na Lei Federal de Incentivo à Cultura e no ProAC ICMS – Programa de Fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.



CLUBE DE LEITURA – FRAGMENTOS MODERNISTAS NA LITERATURA BRASILEIRA

Datas e horários: 8, 15, 22/2; 8, 15, 22 e 29/3, 18h30 às 20h30

Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos

Link de inscrição: https://forms.gle/1TdD5hNYLfejKMvr6

Sinopse: A Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, colocou os padrões estéticos tradicionais paulistas em polvorosa. Esta atividade pretende refletir sobre como esse movimento de vanguarda mostrou uma arte radicalmente oposta aos valores orientados pelo parnasianismo. Por meio de leituras de textos e imagens, a proposta é traçar um percurso crítico de resgate e ressignificação do olhar modernista Pau-Brasil que preconizava: “ver com os olhos livres”.



PALESTRA: UM PASSEIO PELA HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO

Datas e horários: 4/2 – 14h às 16h

Público-alvo: interessados em geral

Link de inscrição: https://forms.gle/q1Zf3Kujams3Wk7q9

Sinopse: A animação divide suas raízes históricas com o cinema. Os primeiros experimentos para transformar imagem em movimento usaram imagens criadas à mão. Magia, arte e ciência estiveram nos primórdios do cinema de animação. Arte rupestre, brincadeiras de luz e sombra ou óculos de realidade virtual: não importa a tecnologia empregada, a animação surge quando se tem o desejo de contar histórias através do movimento.



INTRODUÇÃO AO CINEMA QUEER

Datas e horários: 8/2, 18h às 21h

Link de inscrição: https://forms.gle/63mTV1upkNm3QSFW6

Sinopse: A presente palestra tem como objetivo apresentar uma introdução ao cinema queer. Esse cinema alternativo surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos da América, idealizado por cineastas gays e lésbicas. A perspectiva desse cinema objetivava apresentar alguns estilos de vida de pessoas gays, lésbicas e trans e confrontar o cinema mainstream, criticando a heterossexualidade compulsória. O rótulo de cinema queer foi dado pela estudiosa de cinema B. Ruby Rich. Nesta palestra almejo apresentar os conceitos gênero, sexualidade, teoria queer, cinema queer e exibir algumas intervenções queer no audiovisual no Brasil.



FREUD É MUITO BLACK MIRROR

Datas e horários: 10/2, 18h às 21h

Público-alvo: interessados em geral

Link de inscrição: https://forms.gle/JRQ3yyNKPoA8HGhR8

Sinopse: Nesta oficina vamos mergulhar fundo em alguns episódios da série e analisar quais conceitos estão sendo tratados, como estão sendo tratados e o por que foram os escolhidos para estruturarem as narrativas em que se encontram. Vamos também analisar paralelos com a teoria escrita de Freud a partir de outras histórias clássicas que ele teve como base para suas teorias e como a série faz uso delas, para mostrar que Freud é muito Black Mirror.



INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL MUSICAL EXECUTIVA

Datas e horários: 11/2 – 14h às 16h

Público-alvo: Estudantes, produtores e pessoas interessadas no tema, acima de 16 anos.

Link de inscrição: https://forms.gle/p5jWRVMx1KwVkAZc8

Sinopse: Um produtor cultural musical está envolvido em todas as etapas de um projeto artístico e cultural, desde a captação de recursos até a apresentação final e avaliação dos resultados. Ele faz a ponte entre os setores de criação artística e de gestão de um projeto cultural. Dependendo do projeto ou show, esse profissional pode se envolver com questões técnicas e operacionais ou desenvolver atividades de gerenciamento de projetos como um todo. Nessa oficina serão apresentados conteúdos referentes à atividade deste com ênfase na área musical e executiva.



OFICINA: POESIA CONTEMPORÂNEA

Datas e horários: 16, 18 e 23/2, 14h às 16h

Público alvo: Interessados a partir de 16 anos

Materiais necessários: Caderno e caneta para exercícios de escrita.

Link de inscrição: https://forms.gle/pubUf86Tyxw7XzNH8

Sinopse: A oficina compartilhará leitura de poemas, apresentando características do gênero literário e breve cenário da poesia contemporânea. Os participantes serão convidados a experimentar a escrita criativa e compartilhar suas produções.





ENCONTROS LÍRICOS COM O BARBEIRO DE SEVILHA, DE GIOACHINO ROSSINI

Datas e horários: 16 e 17/2, quarta e quinta-feira, 18h30 às 20h30

Público-Alvo: interessados

Link de inscrição: https://forms.gle/a8Pj32bpvrvVfrJD7

Sinopse: O formato denominado “Encontro Lírico” consiste em, tomando uma determinada ópera como tema, discorrer sobre suas origens e detalhes que envolvem sua criação – apoiada por exibição de imagens via Power Point – e a em seguida exibir e comentar, em vídeo, seus trechos mais significativos, retirados de várias produções daquela ópera para que os alunos possam, além de se familiarizar com o canto, comparar e constatar às várias possibilidades de produção teatral que um mesmo tema pode oferecer. Com Sergio Casoy, professor e pesquisador de música lírica, autor de “A invenção da ópera” e “Ópera de outros cantares”.



OFICINA: GRUPO GALPÃO – UMA HISTÓRIA DE TEATRO

Datas e horários: 22 e 24/2, 18h às 20h

Público alvo: Atores, estudantes, pesquisadores de teatro e das artes em geral.

Link de inscrição: https://forms.gle/QKWtFaJ11FDKTY486

Sinopse: A oficina ” Grupo Galpão – Uma história de teatro” propõe o cruzamento das montagens do grupo Galpão, feitas ao longo de quase 40 anos, com a história do teatro e seus diferentes gêneros e estilos. Passeando pela tragédia grega, os autos medievais, a Commedia dell’arte, o teatro popular e barroco, o teatro Elizabetano, a Comédia clássica, o teatro realista e a dramaturgia de Anton Tchékhov, o teatro épico de Brecht e a performance da cena contemporânea e as referências de trabalho de alguns dos principais encenadores brasileiros e estrangeiros com quem o Galpão trabalhou, a oficina vai relacionar tais tópicos com as montagens e workshops desenvolvidos pelo grupo.



A programação de novas oficinas ao longo do ano, pode ser acompanhada no link: https://oficinasculturais.org.br/programacao/.