A informação que circula nas redes sociais sobre um possível caso suspeito de coronavírus (Covid-19) em Jales/SP é verdadeira.



A Santa Casa emitiu uma nota oficial de esclarecimento no começo da noite:

A Santa Casa de Misericórdia de Jales comunica que existe um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) internado na data de hoje (12/03//2020).

Informamos ainda que o protocolo da instituição para definição de casos de suspeitos é em conformidade com o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Por fim, reforçamos que a melhor maneira de prevenção é correta higienização das mãos e utilização de álcool em gel 70%.

Infectologista da Santa Casa de Jales orienta equipes sobre o novo Coronavírus

O médico infectologista e atual diretor técnico da Santa Casa de Jales, Dr. Maurício Favaleça, reuniu as equipes do hospital, no dia 09 de março, para orientá-los sobre o novo Corona vírus.

Ele apresentou o protocolo de atendimento para casos suspeitos da doença na Santa Casa de Jales. “Nossos profissionais têm que estar preparados para atender pacientes com os sintomas do Covid-19. O principal método de prevenção é a higienização das mãos com frequência e ficar atentos aos sintomas” reforçou Favaleça.

O médico também destacou os sintomas que são: febre, tosse, falta de ar, coriza, dor no corpo, dor de garganta além de outros possíveis sintomas parecidos com o de uma gripe comum.