Neste momento, uma significativa operação policial, contando com a presença do Corpo de Bombeiros, está em andamento na cidade de Tanabi, no bairro Bom Jesus. De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do Tanabi Notícias, com o apoio de Juliano de Oliveira, a ocorrência tem como ponto central uma situação de agressão doméstica.