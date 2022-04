OBA inaugura estande no shopping Iguatemi Rio Preto

Quem compra o passaporte para o festival 2023 tem direito a quatro dias de festa em mais de 48 horas de música e 100% open bar

O shopping Iguatemi Rio Preto abre suas portas nesta quarta-feira (6/4) para um espaço exclusivo do Oba Festival. Um estande no piso térreo oferecerá aos clientes a venda de convites para o carnaval 2023 em até 10 vezes sem juros e sem taxa de conveniência e também a experiência de adquirir os produtos personalizados do Mundo Oba, como bonés, canecas, cordões e copos.

O festival 100% open bar será realizado em São José do Rio Preto de 18 a 21 de fevereiro com Ivete Sangalo e Gusttavo Lima entre as atrações e promete atrair um grande número de foliões de diversas partes do Brasil. Então, para quem quer aproveitar os valores do lote atual, é bom correr.

São três opções de convite: pista (750,00) camarote (1.250,00) e camarote premium by Café de La Musique (1.800,00). A entrada é proibida para menores de 18 anos em qualquer um dos espaços. Os que já fizeram a compra no pacote de 2021 ou 2022 (edições adiadas) os acessos estão válidos, automaticamente, para 2023.

Na pista e camarote, o open bar traz cerveja, refrigerante, água, vodka, rum, caipirinha frozen e catuaba. No Café de La Musique, o open é de Whisky 12 anos, Vodka Premium, Energético TNT, Água de Coco, Rum, Gin Premium, Cerveja Premium, Refrigerante e Água. A pista traz duas horas por dia de churrasco; o camarote tem churrasco e também buffet finger food e no camarote premium é apresentado o buffet super exclusivo durante toda a festa. Acesse o site e conheça outras atrações referentes a cada espaço – www.obafestival.com.br

Localizado no piso térreo, no corredor próximo à Droga Raia, o estande do Oba atenderá de segunda a sábado, das 11h às 21h (intervalo das 18h às 19h) e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Oba Festival

O Oba Festival chegará à 15ª edição em 2023 (18/02 a 21/02) numa megaestrutura montada no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” em São José do Rio Preto, há 440 km da capital. Quem compra o passaporte para o Oba tem direito a quatro dias de festa em mais de 48 horas de música para todos os gostos, atendimento VIP, 100% open bar e os maiores shows do Brasil.