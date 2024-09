OBA Festival, Tintas Coral, Ciacor Distribuidora e Abrapp transformam alas do complexo hospitalar Funfarme e capacitam pintores

Doação de aproximadamente R$150 mil será utilizada para a pintura de paredes do complexo e a realização de cursos profissionalizantes

Em uma ação social conjunta o OBA Festival, em parceria com a Tintas Coral, Ciacor Distribuidora e Abrapp (Associação Brasileira dos Pintores Profissionais), irão promover a transformação de diversas áreas do complexo hospitalar Funfarme, que reúne unidades especializadas como o Hospital de Base (HB) e Hospital da Criança e Maternidade (HCM), além de promover a capacitação de profissionais da área da pintura por meio de cursos profissionalizantes.

Por meio da doação de aproximadamente R$150 mil, resultado de uma parceria entre o OBA Festival, Tintas Coral e Ciacor Distribuidora durante o evento em 2024, realizado no Recinto de Exposição de São José do Rio Preto, será possível revitalizar, por meio da pintura, diversas alas do complexo, inclusive com a realização de pinturas artísticas que irão deixar os espaços ainda mais bonitos.

Simultaneamente, a Abrapp (Associação Brasileira dos Pintores Profissionais), irá realizar cursos profissionalizantes de qualificação para os pintores que irão atuar na obra e também novos profissionais. Por meio de um curso básico de pintura imobiliária, com carga horária de 40 horas e aulas teóricas e práticas, os participantes irão desenvolver habilidades e aprender desde o processo de pintura e acabamento, até postura profissional, montagem de orçamento, e muito mais.

“Esta parceria é muito importante para o nosso complexo hospitalar. A união com empresas privadas é essencial para o custeio dos nossos atendimentos e, com certeza, essa economia proporcionada pela Coral, juntamente com o OBA vai nos ajudar no sentido de levarmos a saúde de qualidade a todos que precisam”, afirmou o diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

“O OBA Festival e a solidariedade sempre caminharam juntos e a união com parceiros como Tintas Coral, Ciacor Distribuidora e Abrapp só multiplicam as possibilidades de fazer o bem e transformar vidas. Temos certeza de que todas essas ações serão importantes não apenas para quem estiver diretamente envolvido no projeto, mas também para toda a comunidade. Parceria que certamente será renovada em 2025 para realizarmos ainda mais ações”, afirma um dos organizadores do OBA Festival, Edvaldo Silvares (Likinha).