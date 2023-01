OBA Festival inicia a venda de convites diários para o evento

Os ingressos para uma só noite começam a ser vendidos no dia 6 de fevereiro

A partir do dia 6 de fevereiro, o OBA Festival inicia a venda de convites diários para a edição 2023 da festa, que será realizada pela primeira vez em São José do Rio Preto/SP. Diferente do convite permanente, que dá acesso total às quatro noites do evento por um valor único, nesta modalidade diária o folião pode adquirir apenas um ou mais dias separadamente.

O valor dos convites diários para a Pista será R$400; para o Camarote OBA, R$750; e para o Camarote Premium Café de La Music, R$1.200. Para quem preferir a permanente, para as quatro noites, o valor atual da Pista é de R$800; Camarote OBA, R$1.400; e para o Camarote Premium Café de La Music, R$2.200. Vale lembrar que esses valores das permanentes são válidos até o dia 24 de janeiro, pois no dia 25 terá início a venda de um novo lote com valores reajustados.

Todas as opções de espaços são open bar e open food, cada uma com diferenciais exclusivos. O OBA Festival será realizado de 18 a 21 de fevereiro de 2023, no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto/SP.

Para iniciar a programação, no dia 18, o OBA será comandado por Gustavo Lima, Pedro Sampaio, banda Menos é Mais e A Zorra. No dia 19, os destaques do line-up são Dennis DJ, Banda Eva, Batom na Cueca e Gustavo Mioto. Na segunda-feira, 20, Zé Neto & Cristiano, Alok e Tomate se apresentam. E para encerrar o festival, na terça-feira de Carnaval, dia 21, Ivete Sangalo e Thiaguinho serão as atrações. Vale ressaltar que a sequência das apresentações em cada dia será anunciada mais próximo ao evento.

Para saber mais informações sobre o OBA Festival (incluindo valores), basta acessar o site www.obafestival.com.br. Os convites podem ser parcelados em até seis vezes sem taxa de conveniência.