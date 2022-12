OBA! anuncia Zé Neto & Cristiano e Baton na Cueca

Organização do evento anuncia mais shows. Confira as demais atrações

A grade de shows do OBA Festival 2023 acaba de ganhar mais dois nomes de peso: a dupla Zé Neto & Cristiano e a banda Batom na Cueca. Eles se juntam a Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Thiaguinho, Banda Eva, Tomate, Gustavo Mioto, Dennis DJ, Pedro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais para comandar a edição histórica de 15 anos do OBA Festival – a primeira em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A dupla Zé Neto & Cristiano invadiu o cenário musical brasileiro e conquistou o coração dos amantes do sertanejo, se tornando um dos nomes mais escutados do gênero nas principais plataformas de música. Naturais de São José do Rio Preto, eles farão um show único que promete não deixar ninguém parado. Repleto de hits como “Eu Ligo Pra Você”, “Seu Polícia”, “Chaaama”, “Você Beberia ou Não Beberia?”, “Vamo Tomar Uma”, “Ela e Ela”, “Beijou Meia Cidade”, entre outros, a apresentação será exclusiva para o OBA Festival e certamente entrará para a história do evento.

A outra novidade confirmada é a Batom na Cueca. Com mais de 24 anos de carreira,atualmente a banda, que é composta por Emerson, Darlan e Maroca, chega com um projeto inovador e ousado chamado “VINTAXÉ – O Axé Vintage do Batom” em homenagem ao estilo musical com grandes sucessos do Axé Music nos anos 80 e 90. Uma apresentação inigualável que vai sacudir o Mundo OBA e todos os foliões!

O OBA Festival será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no Recinto de Exposições de Rio Preto, que durante os quatro dias de festa será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão.

Um dos motivos do OBA atrair foliões de todo o Brasil e até do exterior é seu formato único, resultado da mistura que traz a essência festiva dos blocos, a grandeza e o impacto dos Carnavais do Rio e Salvador e a estrutura de grandes festivais de música, como o Tomorrowland, o Rock in Rio e o Lollapalooza, entre outros.

Para mais informações sobre atrações e convites, basta acessar www.obafestival.com.br.