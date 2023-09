OAB Votuporanga recebe visita de tesoureiro da OAB-SP

Dr. Alexandre de Sá Domingos enalteceu a estrutura da subseção votuporanguense da entidade. A 66ª Subseção da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo) de Votuporanga/SP, recebeu nesta quinta-feira (28.set), a visita do tesoureiro da entidade, Dr. Alexandre de Sá Domingos, que enalteceu a estrutura que a Subseção local oferece à advocacia.

O tesoureiro foi recepcionado na Casa do Advogado “Dr. Ultimatum Fava” pelo presidente da entidade em Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, assim como por sua diretoria, representada na figura da tesoureira Dra. Elaine Akita, e representantes da Ordem na região, como o presidente da OAB de Estrela D’Oeste/SP, Dr. Antonio Elias Sequini.

Ao Diário, Dr. Alexandre de Sá Domingos enalteceu a estrutura da Subseção votuporanguense e falou sobre representatividade da OAB-SP: “Venho com muita alegria visitar Votuporanga. Votuporanga possui uma das grandes subseções que a OAB tem no Estado de São Paulo, são mais de 1 mil advogados inscritos aqui nesta subseção. Então isso é motivo de alegria, estar tão bem representado aqui na figura do presidente Dr. Adelino [Ferrari] que tem entregado a advocacia, serviços e suporte para o exercício desses profissionais, ajudando na fiscalização do Poder Público, ou seja, cumprindo o papel da OAB.”

“A minha visita a essa Subseção bem estruturada, fruto do trabalho e de conquistas desta gestão e das anteriores, tem a finalidade de manter essa proximidade da Seccional com as Subseções, para que a gente possa saber quais as necessidades que essas Subseções têm. Até porque o Estado é muito grande e estou aqui cumprindo uma missão da nossa presidente Patrícia Vanzolini, sempre ativa, atuante e preocupada em fazer a OAB ter uma posição perante a sociedade na defesa da cidadania, da inclusão, mas também, não descuidando do cuidado com os advogados: do mercado de trabalho dos advogados, das melhores condições de trabalho, dos melhores honorários, do respeito às prerrogativas, são bandeiras que essa gestão tem trazido a cabo durante esses quase dois anos de mandato”, emendou o tesoureiro.

O presidente da Subseção local, Dr. Adelino Ferrari, comentou a visita: “A Subseção de Votuporanga hoje se encontra com muito orgulho, tendo em vista a visita do nosso tesoureiro da Seccional Paulista que aqui está para conhecer a nossa modesta casa da advocacia, casa da cidadania de Votuporanga. Isto é motivo de uma satisfação muito grande e uma demonstração de carinho com que a atual diretoria de São Paulo, em especial a tesouraria, vem tratando todas as Subseções de São Paulo.”

A tesoureira da Ordem em Votuporanga, Dra. Elaine Akita, salientou a importância das evoluções: “Hoje recebemos o Dr. Alexandre de Sá, nosso tesoureiro estadual, e que tem se destacado muito na gestão São Paulo pelas inovações e também por estar trazendo uma gerência para cada Subseção com maior autonomia, o que não existia nos anos anteriores. É uma direção com muita inovação, muitas formas de aprendizado, muitos treinamentos para nós diretores de Subseções de cada cidade, e estamos muito felizes com essa nova gestão. Para Votuporanga tem surtido muito efeito, temos conseguido muitas conquistas para a nossa casa, nossa advocacia. Acredito que nos próximos anos com o implemento dessa nova forma de gerir cada casa vai se tornar muito mais fácil a gerência das casas, a aquisição de materiais, a aquisição de novas estruturas, de novas salas de audiência. Porque a OAB tem se preocupado com isso, com o bom atendimento dos advogados e com toda a infraestrutura de nossas casas.”