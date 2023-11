O Caminho dos Tributos: cartilha de educação fiscal da Unifev é lançada em Comunidade em Foco

Material lúdico foi criado para abordar sobre a importância da utilização dos tributos na elaboração de políticas públicas e contribuir com educação fiscal

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) do curso de Ciências Contábeis em conjunto com o Departamento de Comunicação e Marketing da Unifev lançaram a cartilha infantil “O Caminho dos Tributos” durante o 3º Comunidade em Foco – Unifev em Ação, no final de outubro. O evento reuniu centenas de pessoas na Escola Estadual Juraci Lima Lupo, no bairro Santa Amélia.

De acordo com a coordenadora de Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches, o material contribui para a educação fiscal, um tema fundamental a ser trabalhado ainda na infância. “É necessário formar cidadãos capazes de compreender a função social dos tributos; entender a relevância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos e motivá-los para o exercício da cidadania plena”.

O projeto foi idealizado pelo coordenador do NAF, Prof. Esp. Edson Oka. “Distribuímos o material e trabalhamos o conteúdo nesta primeira ocasião, que foi bastante assimilado por todos. A Unifev busca a conscientização sobre a função socioeconômica dos tributos, utilizando-se de eventos tradicionalmente realizados pela Instituição, como o Comunidade em Foco, para favorecer o entendimento das pessoas sobre a cidadania ativa e participativa”, destaca Oka.

Para a supervisora do Marketing da Unifev, Graziele de Marchi a proposta foi criar algo lúdico para que as crianças entendessem a importância das questões que envolvem tributos e recursos públicos. “É um tema importante para o país e para a vida das pessoas em particular. Pensamos em elaborar um material acessível, com linguagem simples e de fácil entendimento para aqueles que ainda não são familiarizados com o assunto, em especial o público infantil”.

Recentemente, a cartilha de educação fiscal da Unifev foi destaque nos meios de comunicação da Receita Federal, órgão responsável pela administração dos tributos federais.