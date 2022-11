Número de ministérios pode chegar a 33 no novo governo

Promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a esplanada pode ganhar novos ministérios para o seu terceiro mandato no comando do Palácio do Planalto.

Alguns serão inéditos como os Ministérios dos Povos Originários; da Igualdade Social; e das Pequenas e Médias Empresas. Outras pastas podem ser desmembradas em novas, como o Ministério da Economia, por exemplo. Lula vai na contramão de seus antecessores, Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), que reduziram o número de ministérios do governo federal. Atualmente, existem 23 ministérios, mas, na nova gestão, pode chegar a 33.

Oficialmente, o governo de transição começou na última segunda-feira, 7, sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O grupo eleito deve chegar a uma decisão final sobre a criação dos novos ministérios nos próximos dias.