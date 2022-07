Nubank: usuários reclamam de Pix fora do ar nesta sexta (22)

Usuários começaram a perceber na tarde desta sexta-feira (22) certos problemas para realizar transferências via Pix no Nubank. O aplicativo do banco chega a mostrar para alguns clientes uma mensagem de erro dizendo “Pix fora do ar”.

De acordo com o Down Detector, as reclamações começaram a se multiplicar a partir das 16h (horário de Brasília). Além das transferências instantâneas, havia notificações sobre dificuldades de login no aplicativo móvel e operações no internet banking.

O serviço que monitora aplicações da internet verificou que as principais reclamações vinham de cidades como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Assunto no Twitter

A queda do Pix do Nubank virou assunto no Twitter, obviamente. Muita gente utilizou a plataforma para comentar que não estava conseguindo enviar dinheiro para amigos e pagar contas.