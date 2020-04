O consumo de oleaginosas e frutas secas vem crescendo na alimentação das pessoas, mas ainda assim é preciso incentivar sua ingestão diária e regular, visto que são extremamente nutritivas para o organismo, quando consumidas com moderação. O momento ideal que elas se encaixam na rotina são os lanches intermediários, que trazem alta densidade de compostos bioativos e minerais, e promovem maior saciedade.

Um trabalho recente, publicado no periódico científico Journal of the American College of Cardiology, relatou que o consumo de um punhado ou porção de nozes, castanhas, avelãs e amendoins, de duas ou mais vezes por semana, pode contribuir com a redução do risco de doenças cardíacas. Os autores procuraram analisar as associações entre a ingestão de tipos de nozes totais e específicos e doenças cardiovasculares, doença cardíaca coronária e risco de acidente vascular cerebral.