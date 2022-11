Novo endereço: Unidades de Saúde da Vila Paes e Policlínica já funcionam na Av. Antônio Augusto Paes

Na nova sede serão atendidas cerca de 12 mil pessoas, com três equipes de profissionais do Programa Saúde da Família

Pacientes atendidos pelas unidades de saúde do bairro Vila Paes e pela Policlínica agora passarão a ter uma única referência de atendimento que será o novo Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune” que já está em funcionamento na Av. Antônio Augusto Paes, nº 3882, em frente ao Lanchopão.

Na nova sede serão atendidas cerca de 12 mil pessoas, com três equipes de profissionais do Programa Saúde da Família. “Todos os serviços que os moradores tinham nas duas unidades continuam sendo oferecidos na nova sede, no entanto, com instalações mais amplas onde os pacientes terão melhores condições de atendimento, com mais conforto e mobilidade”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Na última semana o prefeito Jorge Seba visitou a nova unidade e disse que o principal objetivo de todas as melhorias que estão sendo implantadas na área da saúde é diminuir o tempo de espera por consultas e procedimentos e acolher cada vez melhor os cidadãos. “Anunciamos há poucos dias a contratação de 10 novas equipes de Saúde da Família, passando de 13 mil para 17 mil consultas por mês. Também ampliamos o horário de funcionamento dos Consultórios para até 19 horas. Todas essas medidas, juntas, têm por finalidade dar eficiência e qualidade na prestação do serviço de saúde pública na nossa cidade”, disse Seba.