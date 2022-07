Novo Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande conta com instalações modernas, seguras e confortáveis

A convite da presidente em exercício da Fecomerciários, Lia Marques, dirigentes dos Sincomerciários e Sinprafarmas filiados conheceram as instalações do novo Centro de Lazer da Federação em Praia Grande, no sábado, 23. As reservas podem ser feitas nos Sindicatos a partir de 1º de Agosto. Apenas para citar algumas atrações, os trabalhadores e as trabalhadoras terão acesso a dependências como:

1) Complexo Acqua, com duas piscinas para adultos (uma aquecida), uma infantil, Parque Aquático e prainha. 2) Restaurante panorâmico e lanchonete. 3) Salão de Jogos e Salão Social. 4) Espaço Kids. 5) Academia 6) Cinema. 7) Sauna. 8) Quartos com colchões novos (ou higienizados), TVs e ar- condicionados. 9) Sanitários reformados. 10) Oito suítes, sendo quatro novas. 111) Troca das mobílias do Parque Aquático. 12) Nova sinalização visual e novo paisagismo. 13) Capela. 14) Cozinha da Mamãe. 15) Pátio da Fonte.

A presidente em exercício Lia Marques observa: “A reforma foi completa! Contou inclusive com revitalizações hidráulicas e elétricas. Há acessibilidade para Pessoas com Necessidades Especiais. Conforto, segurança e lazer estão garantidos!”.