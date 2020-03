Texto De posse do novo Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, o Prefeito João Dado assinou o Decreto nº 12.192, de 27 de março de 2020, que acresce e revoga determinações no Decreto nº 12.174, de 21 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 12.186, de 25 de março de 2020, que determinou novas medidas de proteção da Saúde Pública em decorrência da Pandemia Coronavírus (Covid-19). O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (27/3).