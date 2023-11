Nova onda de calor pode provocar temperaturas acima de 40ºC na região

Defesa Civil reitera orientações e cuidados para o período, que representa maior risco para quadros como desidratação

Uma nova previsão de altas temperaturas para os próximos dias colocou a região de Rio Preto em observação em boletim emitido pela Defesa Civil do Estado, que reforça a necessidade de seguir algumas orientações e cuidados.

“A partir de sábado (11), até pelo menos segunda-feira (13), o destaque ficará por conta de uma massa de ar quente que aumentará significativamente as temperaturas, deixando uma intensa sensação de calor e abafado. As temperaturas máximas ficarão na casa dos 40°C na maior parte do Estado, logo, recomenda-se atenção em áreas vulneráveis a incêndios e aconselha-se que as pessoas se mantenham bem hidratadas, consumindo bastante água”, diz o boletim.

O documento mostra uma previsão de aumento gradual da temperatura em Rio Preto nos próximos dias, podendo chegar a 39ºC no sábado, 40º no domingo a até a 42º na segunda-feira. A avaliação é feita pela equipe de meteorologia da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, da Casa Militar do Estado, e ratificada por outras fontes, como a empresa MetSul. “O Brasil será atingido por uma onda de calor histórica pelo terceiro mês seguido com marcas extremas de temperatura em vários estados e uma alta probabilidade de quebra de recordes históricos”, diz o boletim da empresa.

Diante das previsões, a Defesa Civil de Rio Preto reforça os cuidados e recomendações para os dias de intenso calor, período de maior risco para quadros de desidratação e insolação e que pode agravar problemas respiratórios e alergias.