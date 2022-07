Nova diretoria da Associação Comercial de Votuporanga toma posse

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Carlos Eduardo Ramalho Matta transfere o posto a Glauco Fernando Ventura da Costa

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV realiza nesta quinta-feira (28/7), às 20h, a solenidade de posse da nova diretoria para a gestão julho de 2022 a julho de 2023. O atual presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta transfere o posto ao empresárioGlauco Fernando Ventura da Costa, eleito em assembleia realizada no final de junho.

Além da diretoria principal, assumem osnovos conselheiros consultivo e fiscal eas comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de assuntos especiais, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados.

O empresário Glauco Ventura lidera a diretoria composta ainda pelo Vice-Presidente Celso Penha Vasconcelos (escritório Penha Vasconcelos); 2º Vice-Presidente, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia); Secretário Geral, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Adjunto, Ivo Henrique Mataveli (We); Tesoureiro Geral, Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multidrogas Centro); Tesoureiro Adjunto, Valdecir Merlotti (Escritorio Vitória); Diretor Administrativo, Marcos Gerolamo Aureliano (Mega Online), Diretor Eventos, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), Diretor Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão) e Diretor de Patrimônio, Alessandro Simonato (Mercediesel).

O empresário do ramo de farmácias, Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidiu a Associação por dois mandatos, de novembro de 2020 a julho de 2021 e de julho de 2021 a julho de 2022.

A solenidade será no auditório da ACV que fica no edifício da rua Mato Grosso, 3545, esquina com a rua Pernambuco.

Glauco Fernando Ventura da Costa

Nascido na cidade de Votuporanga, Glauco Fernando Ventura da Costa tem 41 anos e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho e Ana Maria Marin Ventura da Costa. É advogado e também sócio administrador da empresa Angra Som, inaugurada por seu pai em 1989. É pai de três filhos Caroline, Otávio e Augusto e casado com a fisioterapeuta Denise Galvão Silveira.

Sua primeira graduação foi Bacharel em Turismo entre os anos de 1999 a 2002 na UNIP de Ribeirão Preto, cidade onde morou até meados de 2004. Voltando a Votuporanga, fez MBA em Marketing pela Unifev, entre 2005 e 2006 e Direito em 2016, sendo aprovado na OAB em 2017.