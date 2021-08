Nova CIPA da Saev Ambiental toma posse

Tomaram posse nesta terça-feira (10/8) os novos integrantes eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) – Gestão 2021/ 2022 da Saev Ambiental. Observando os protocolos sanitários para evitar a proliferação da Covid-19, o ato foi realizado na sala de reuniões com a presença do superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali e dos demais servidores empossados.

Ricardo Augusto Savoine é o novo presidente, a 1ª secretária é Rayane Mendonça Munhoz, e Rogério Aparecido Berçot ocupa a cadeira de 2ª secretário.

A eleição foi realizada em fevereiro de 2020. No entanto, em razão das medidas de distanciamento social impostas pelo Governo do Estado de São Paulo (Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020) para conter o avanço da Covid-19, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, a posse foi adiada na ocasião. Naquele pleito, a apuração contabilizou 143 votos, sendo dois brancos e um nulo.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem por objetivo prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, preservando a vida e saúde do trabalhador. A Cipa deve ser composta por membros indicados e eleitos, representantes do empregador e empregados, que deverão cumprir suas funções de acordo com a Norma Regulamentadora 5.

Capacitação

Um curso de capacitação com 20 horas de duração foi realizado entre os dias 29 de junho e 29 de julho, de forma on-line a todos os novos integrantes da CIPA – representantes dos empregados e do empregador.

Confira a composição da nova diretoria da CIPA:

Integrantes Eleitos Titulares: Reinaldo Marcos Milani, Anderson Santana, Alessandro de Souza Silva e José Marinho Soares.

Integrantes Eleitos Suplentes: Rogério Aparecido Berçot, José da Silva Filho e Gabriel Alves Dias Ferreira.

Integrantes Designados Titulares: Ricardo Augusto Savoine, Ricardo Landi, Alexandre Venâncio de Lima e Aline C. G. Cardoso de Souza.

Integrantes Designados Suplentes: Augusto Ribeiro de Souza, Rayane Mendonça Munhoz e Nelci Donizete Ramalho.

Presidente: Ricardo Augusto Savoine;

1ª Secretária: Rayane Mendonça Munhoz;

2ª Secretário: Rogério Aparecido Berçot.