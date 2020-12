Notícia sobre falecimento do médico Avenor Bim é falsa

Um noticia que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 2, que o médico Avenor Bim, ex-candidato a vice-prefeito e esposo da ex-prefeita Ana Bim, teria ido a óbitos por complicações da covid-19 é mentirosa.

Avenor Bim continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo depois de ficar dias internado na Santa Casa de Fernandópolis. Bim foi transferido na noite da última segunda-feira, dia 30 de novembro.

A noticia falsa causou mal estar nos familiares que ficaram o dia todo recebendo ligações e mensagens via telefônica.

A reportagem do regiaonoroeste.com manteve contato com os familiares que demonstraram chateados com os boatos.

Já Ana Bim continua internada na UTI em Fernandópolis.