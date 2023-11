NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: morre segunda vítima de grave acidente entre motos em rodovia de Tanabi

Na tarde desta segunda-feira (06/11), o jovem Jorge Luiz, residente em Monte Aprazível, que estava envolvido no grave acidente ocorrido na Rodovia Bady Bassit, que liga Tanabi à Monte Aprazível, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações, foi constatado a morte encefálica e a família irá doar os órgãos. Jorge Luiz era o condutor da outra moto envolvida no acidente.

O acidente, que envolveu duas motocicletas, aconteceu na noite de ontem, domingo (05/11). Weliton Rafael Ferreira, morador de Tanabi, de 41 anos, que conduzia sua motocicleta com sua filha Maria Clara na garupa, perdeu a vida durante a madrugada em decorrência das lesões sofridas na colisão.

Weliton Rafael Ferreira foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Tanabi, onde lamentavelmente não resistiu e veio a óbito. Jorge Luiz, por sua vez, foi transferido para o Hospital de Base em São José do Rio Preto, onde veio a falecer nesta tarde de segunda-feira (06/11).

A namorada de Jorge Luiz recorreu às redes sociais para solicitar orações em meio a essa tragédia. O corpo de Weliton Rafael Ferreira está sendo velado no Velório Central de Tanabi, com o sepultamento agendado para as 17:00 horas no Cemitério Jardim da Igualdade. Os arranjos para o velório de Jorge Luiz ainda não foram divulgados.

Maria Clara, filha de Weliton Rafael Ferreira, milagrosamente escapou com ferimentos leves.

Vale ressaltar que o local desse trágico acidente já foi palco de outra fatalidade que vitimou três jovens de Tanabi em anos anteriores. Essa nova tragédia deixa uma profunda marca nas cidades envolvidas.

As autoridades conduzem investigações para determinar as circunstâncias precisas que culminaram nessa tragédia.

Samir Cesar / Tanabi Noticias