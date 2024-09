NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: idoso fica gravemente ferido ao defender cachorro de ataque de tamanduá em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na noite desta terça-feira, 3, uma situação crítica mobilizou a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. Um idoso de 67 anos de idade, sofreu ferimentos graves após ser atacado por um tamanduá-bandeira. 🚑

O incidente ocorreu em um sítio localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, no distrito de Simonsen. O senhor estava tentando socorrer seu cachorro, que estava sendo brutalmente atacado pelo tamanduá, quando acabou sendo atacado pelo animal. Ele sofreu várias perfurações nas costas e no tórax devido às garras do tamanduá. 🐾

Os familiares do idoso imediatamente acionaram os Bombeiros, que prestaram socorro e o levaram às pressas para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. O cachorro também sofreu pequenas escoriações, mas está fora de perigo. 🏥

O tamanduá fugiu para a mata após o ataque. O idoso está recebendo atendimento médico na Santa Casa de Votuporanga. A situação continua em acompanhamento.

REPORTAGEM: VOTUNEWS