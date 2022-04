NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente entre veículo e trator na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 15h40 desta quarta-feira, dia 20, um veículo colidiu violentamente na traseira de um trator que trabalhava na roçagem das margens da pista.

Há duas pessoas que estavam no veículo presas nas ferragens.

A Polícia Rodoviária, SAMU e Corpo de Bombeiros estão pelo local.

O local do acidente é defronte a Apravel Veículos – ao lado da Havan, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica de Votuporanga, o motorista do veículo colidiu violentamente na traseira do trator que trabalhava às margens da rodovia Euclides da Cunha.