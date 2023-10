NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: família procura jovem desaparecido em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma família de Votuporanga está a procura de um jovem desaparecido desde a última sexta-feira, dia 13. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br junto aos familiares, Lucas Lindenberg de Brito da Silva, 26 anos, está desaparecido e não se tem notícias sobre o seu paradeiro.

Ainda de acordo com a família, Lucas toma medicamentos controlados e a última informação ele estava no Parque da Cultura de Votuporanga. Os familiares estão desesperados sem informação nenhuma sobre o seu paradeiro. Os familaires já registraram boletim de ocorrência e as viaturas policiais estão atentas à sua procura.

Informações, URGENTE, entre em contato no telefone 17-997326938 – com a sua irmã Letícia.

INFORMOU: www.votunews.com.br