NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: falece o vereador Adelson Marcusso de Lucca, de Valentim Gentil

Com o mais profundo pesar, a Câmara Municipal de Valentim Gentil, através de seu Presidente Marcelo Livramento e demais Vereadores lamenta o falecimento do nobre vereador Adelson Marcusso de Lucca, ocorrido em 03 de julho de 2023. Será velado no Velório Municipal e em breve passaremos mais informações.

Adelson nasceu em 10 de março de 1973, tinha 50 anos de idade, filho de Francisco de Lucca (in memoriam) e Josefina Marcusso de Lucca. Foi eleito vereador pela primeira vez para a atual legislatura, deixando uma marca de tamanho imensurável na história deste órgão e da cidade de Valentim Gentil.

O município de Valentim Gentil perde, portanto, além de um expoente político de extrema importância, um pai de família que deixa esposa e filho, um homem integro, honesto e justo em suas ações, de fala firme e portador de um humor ímpar que cativava todos ao seu redor.

Adelson era conhecido também por sua solidariedade, por estar sempre disposto a ajudar e por seu coração sempre generoso. Sua falta será por muito tempo sentida neste Legislativo que, hoje, juntos aos seus familiares e amigos, lamenta sua partida e partilha com todos esse momento de dor e de saudades.

Foi uma pessoa sempre muito acessível e disposta. Um vereador bastante comunicativo e atuante na busca de melhorias para toda população

Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, conceda a sua alma o descanso e a paz eterna no colo do Pai e, nestes dias de tristeza e de pesar, possa confortar o coração de todos os seus familiares e amigos..

“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.” (João 11:25-26)

Fonte. Câmara Municipal de Valentim Gentil.