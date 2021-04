NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: empresário votuporanguense é preso pela PM por agressão contra a mulher; ele tinha vários vídeos de agressões contra a companheira

Um empresário de Votuporanga morador de Valentim Gentil foi preso durante a noite (29) por violência doméstica contra a companheira. Na casa havia várias armas que foram apreendidas pela Polícia Militar.

A mulher chamou a polícia e se refugiou na casa de uma amiga. Ela contou aos policiais ter sido agredida com socos e chutes e apresentava sinais de agressão no rosto. Também houve ameaça do homem através de ligação telefônica em atirar com uma espingarda calibre 12 contra o filho do casal, de 8 meses de idade, e também contra si, caso não voltasse para casa.

Houve apoio de outras viaturas para a prisão do homem na casa, em razão do armamento no local. O homem apresentou documentos de registro de parte do armamento. Foram apreendidas uma pistola 45, uma espingarda calibre 12, uma carabina 22, além de dezenas de munições e carregadores de vários calibres.

A vítima também entregou à polícia vários vídeos com imagens de câmeras de segurança da casa e escritório da firma, onde alega existir cenas de agressão pelo companheiro. O homem foi preso na Central de Flagrantes de Votuporanga. As armas foram apreendidas.