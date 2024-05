NOTA DE FALECIMENTO: Falece Érika Cristina Garrido, aos 45 anos de idade

É com profunda tristeza que a comunidade de Votuporanga recebe a notícia do falecimento de Érika Cristina Garrido, aos 45 anos. Sócia e proprietária da Padaria Peg Lev, Érika deixa um legado de dedicação e trabalho que será eternamente lembrado por todos que a conheciam.

A família e a equipe da padaria agradecem imensamente a todos que, de alguma forma, confortaram e apoiaram durante esse momento difícil.

De acordo com o pai de Érika, Daniel, o velório será realizado às 10:30 no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento ocorrerá às 17:00 no Cemitério Municipal.

Érika deixa seu pai, Daniel Garrido; sua mãe, Eva Rodrigues Garrido; sua irmã, Vitória Letícia Garrido; seu cunhado, Igor Henrique Lima Maciel; e o companheiro da família, Antônio José de Camargo Neto.