NOTA DE FALECIMENTO: Falece a senhora Darte América de Carvalho Oliveira, aos 83 anos de idade:

É com profundo pesar que informamos o falecimento da senhora Darte América de Carvalho Oliveira, carinhosamente conhecida como Dona Rute, aos 83 anos de idade.

Dona Rute partiu nesta manhã, deixando para trás um legado de amor, generosidade e bondade.

Para aqueles que desejam prestar suas últimas homenagens, o velório de Dona Rute será realizado hoje, dia 22 de maio, a partir das 8h, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento ocorrerá no mesmo dia, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Dona Rute deixa um legado de amor e dedicação em sua família, sendo mãe de Neide de Oliveira, Mario de Oliveira, Neusa de Oliveira, Nilza de Oliveira e Neila de Oliveira. Além disso, deixa também netos, bisnetos e um vasto círculo de amizades, todos profundamente tocados por sua presença marcante e seu carinho incondicional.

Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade à família e amigos de Dona Rute.