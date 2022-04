NOTA DE FALECIMENTO: Aparecida da Silva

Faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga SP, a Senhora Aparecida da Silva.

Deixa os Filhos José Luiz Aparecido Pilege, Angela Cristina Pilege e Vitor Cezar Pilege, genro Sidney, nora Juliana, netas Vivian e Bianca.

O velório acontecerá hoje 16/04 no Velório Municipal de Votuporanga, das 13hs as 17hs. Enterro às 17hs no Cemitério Jardim das Flores.