No PA: Bebê de 9 dias de nascida é internada com sinais de estupro no Marajó

Caso ocorreu em Portel. Recém-nascida teve lesões graves, segundo boletim médico. Uma bebê de nove dias de nascida está internada no Hospital Regional Público do Marajó, com sinais de estupro. De acordo com boletim médico, exames constataram que a criança teve lesões graves. A Polícia ainda não confirma o suposto autor do crime. O caso ocorreu na sexta-feira (17) na comunidade São Benedito, localizada no município de Portel. A criança foi levada pela mãe ao hospital municipal da cidade. Os médicos constataram que os abusos sexuais são recentes. O quadro da vítima foi informado ao conselho tutelar e a denúncia foi registrada na delegacia de Polícia Civil. A Polícia ainda não deu detalhes e informou que instaurou inquérito para investigar o caso. FONTE: Informações | g1.globo.com