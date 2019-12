No MT: Estudantes doam dinheiro de formatura para pagar tratamento do filho de professora

“Não pensamos tanto pelo lado de não ter uma comemoração da nossa sala. Pensamos mais em ajudar a professora que estava precisando. Foi uma coisa simples. Lançamos no grupo e todo mundo concordou”, contou o estudante Athur Felipe Sales Cayres, de 17 anos.

Lucilene dá aula em duas escolas e, em mais de oito ano de profissão, ela afirmou que sempre se doou e que mesmo com todas as dificuldades do tratamento do filho ela tenta dar o melhor de si para passar o conhecimento aos alunos.

“A atitude deles faz a gente entender que o mundo ainda vale a pena, que ainda há esperança e que no meio de tanta maldade ainda há pessoas boas, que têm um bom coração”, disse.