No mês das Hepatites Virais, Secretaria da Saúde alerta para importância do diagnóstico precoce

“Julho Amarelo” ocorrerá no SAE e nos Consultórios Municipais; iniciativa é divulgar e incentivar vacinação e prevenção

O Serviço de Assistência Especializada (SAE), órgão pertencente à Secretaria da Saúde da Prefeitura, irá celebrar no dia 28 deste mês o “Julho Amarelo”, campanha do Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais sob o tema “Investir na Eliminação da Hepatite”. Em Votuporanga, a ação ocorrerá no SAE e nos Consultórios Municipais com o intuito de estimular toda população a se prevenir.

A iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é divulgar e incentivar o diálogo, voltado para a vacinação, diagnóstico precoce e prevenção da doença, garantindo assim acesso ao tratamento. O atendimento irá intensificar a vacinação contra a Hepatite B e também realizar diagnósticos por meio de exames específicos de sangue; não existe vacina para o tipo C, mas há medicamentos que permitem sua cura.

Além dos exames de sangue convencionais, há ainda os testes rápidos, que servem para detectar a infecção pelos vírus B e C, disponíveis tanto nas Unidades Básicas quanto no SAE.

Em 2019, a cidade registrou 108 casos de Hepatites Virais do tipo B ou C; em 2020, foram 59 pessoas diagnosticadas e, esse ano até o momento, 93 atendimentos foram feitos entre quem possui Hepatite B ou C. É recomendado que toda pessoa faça o exame pelo menos uma vez na vida.

A enfermeira e coordenadora das Hepatites Virais do SAE, Fabiana Gimenes Ferreira, destaca o quanto é importante a informação e prevenção. “A importância do diagnóstico precoce traz grandes benefícios às pessoas infectadas pois, permite o tratamento e previne agravos, assim como a propagação do foco de infecção, beneficiando também toda a comunidade”.

Com o diagnóstico confirmado, o paciente é encaminhado ao SAE para dar início ao tratamento, que é garantido de modo gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade está localizada na rua Minas Gerais, nº 1850, bairro São João, com os telefones (17) 3405-1584, 99718-9373 e 98181-0791; WhatsApp (17) 99644-4605 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A doença

Hepatite é a inflamação do fígado e pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Pode não apresentar sintomas, mas, quando aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais existentes são as causadas pelos vírus A, B, C, D e E, sendo as mais comuns as do tipo A, B e C.

A Hepatite A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus A (VHA) e também conhecida como “hepatite infecciosa”. A transmissão ocorre por ato sexual ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus e apresenta sintomas como cansaço, tontura, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Esse tipo de hepatite é totalmente curável, desde que o paciente siga corretamente o tratamento médico.

A transmissão da doença tipo B se dá através da relação sexual sem uso de preservativos, por meio de sangue contaminado pelo vírus e pode ser transmitida também de mãe para filho durante a gravidez ou no momento do parto (perinatal). A Hepatite B é uma das maiores causas de câncer de fígado.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Hepatite C possui um crescimento cinco vezes maior do que o da Aids. A principal forma de transmissão desse tipo da doença ocorre devido ao uso compartilhamento de seringas e outros materiais com sangue contaminado, como alicates de unha, agulhas de tatuagem, lâminas de barbear, escovas de dente, materiais para colocação de piercing, entre outros.