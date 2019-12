No CE: Polícia apreende dezenas de calcinhas na casa de ladrão de roupas íntimas

Um homem de 55 anos preso por suspeita de roubar calcinhas no município de Croatá, interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (24). Ele admitiu o crime e afirmou que furtava as peças íntimas para usá-las, conforme a Polícia Civil. Na casa dele, os policiais apreenderam dezenas de roupas íntimas furtadas.