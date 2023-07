Neoenergia Elektro reforça dicas para prevenir acidentes ao carregar o celular

Lembre-se: uma ou duas horas que você fica sem manuseá-lo pode se transformar numa atitude de segurança.

Os riscos de acidentes (explosão ou descarga elétrica) para quem usa o celular, seja falando ou escrevendo, durante o período em que a bateria do aparelho é carregada na tomada tem se transformado cada vez mais em realidade, como noticiaram diversos veículos de comunicação nos últimos meses.

O problema principal é o superaquecimento do aparelho, provocado pela ação simultânea de carregamento e o uso de múltiplas funções (ligações, mensagens, acesso a sites etc.), que podem causar uma explosão. Incidentes relacionados a choques elétricos são mais raros, porém podem ser fatais quando acontecem. Eles podem ocorrer principalmente por defeitos nos carregadores, que tem entre outras funções reduzir o nível de tensão elétrica conforme o padrão técnico adotado pelos fabricantes.

Dentro das ações educativas permanentes de prevenção aos acidentes com energia elétrica da Neoenergia Elektro, o uso do aparelho celular enquanto é carregado tem ocupado cada vez mais espaço e a Concessionária elaborou a série de dicas de segurança a seguir:

– Não utilize o celular enquanto ele estiver sendo carregado. Se for necessário usar, desconecte-o da tomada e só coloque novamente depois de utilizá-lo;

– Utilize o carregador e os cabos originais do aparelho. As diferentes configurações de voltagem e amperagem entre os modelos podem oscilar em equipamentos de marca similar;

– Sempre retire o carregador da tomada após o uso. Além do fator segurança, para proteger crianças e animais domésticos, essa atitude evita o consumo desnecessário de energia elétrica;

– Durante uma tempestade, evite carrega o seu celular;

– Não utilize o celular no banheiro, pois ambientes úmidos aumentam o risco de uma descarga elétrica, pois a água é um bom condutor;

– Não durma com o celular sendo carregado embaixo do travesseiro. A bateria, ao ser carregada, está quente e precisa ser resfriada;

– Respeite o tempo de carga do celular. Duas horas conectado a tomada é suficiente para recarregar a bateria;

