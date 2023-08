Neoenergia Elektro em Fernandópolis: Descaso Contínuo e Falta de Transparência

Fernandópolis, uma cidade caracterizada por seus cidadãos laboriosos, encontra-se mais uma vez sob o jugo da negligência corporativa. No cerne deste problema está a Neoenergia Elektro, uma concessionária de energia elétrica que parece mais determinada em falhar com seus clientes do que em garantir um serviço estável e de qualidade.

No dia 11 de agosto, os moradores da cidade experimentaram mais uma das infames “quedas” de energia, resultando em danos a aparelhos domésticos e desconforto generalizado. Uma moradora, por exemplo, reportou danos em sua máquina de lavar roupas, com um custo de reparo estimado em R$450,00.

Mas o que seria considerado um incidente isolado tornou-se, para consternação da comunidade, uma ocorrência regular. Na última quarta-feira, Fernandópolis enfrentou mais três quedas de energia. A Neoenergia Elektro, ao ser questionada sobre a perturbação, respondeu dizendo que estava conduzindo uma “manutenção para melhoria” que, infelizmente, afetou outros bairros adjacentes.

Tal resposta pode parecer válida à primeira vista, mas torna-se questionável quando colocada sob um olhar mais rigoroso. Em julho deste ano, representantes da Neoenergia Elektro tiveram uma reunião com o Prefeito André Pessuto e os vereadores Gustavo Pinato, João Pedro, Murilo Jacob e Claudenilson Alves. Na ocasião, asseguraram que o problema anterior à reunião foi emergencial e que qualquer manutenção programada seria previamente comunicada aos moradores. No entanto, essa promessa parece ter sido esquecida, visto que os residentes foram pegos de surpresa com as recentes interrupções.

É perturbador perceber que a Neoenergia Elektro, mesmo diante de suas falhas, opta pelo descaso e falta de transparência, desrespeitando autoridades e clientes, que pagam taxas consideráveis por um serviço que deveria ser de excelência.

A situação atual levanta uma questão alarmante: até quando os cidadãos de Fernandópolis e região serão submetidos a este tratamento desrespeitoso por parte da Neoenergia Elektro? Em uma sociedade moderna, a eletricidade é uma necessidade, não um luxo. Os clientes merecem respeito, comunicação clara e serviços de qualidade.

Fica o apelo para que a Neoenergia Elektro reavalie suas práticas, respeite seus compromissos e, acima de tudo, respeite seus clientes. Afinal, são eles que mantêm a empresa em funcionamento e merecem ser tratados com a dignidade e a consideração que qualquer consumidor tem direito.