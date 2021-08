NEOENERGIA ELEKTRO É DESTAQUE NO PRÊMIO ABRADEE 2021 E FIGURA ENTRE AS MELHORES DO PAÍS

A distribuidora de energia foi reconhecida pela performance na qualidade da gestão

Na cerimônia de entrega do Prêmio Abradee 2021, a Neoenergia Elektro conquistou a primeira posição no ranking na categoria Qualidade da Gestão . A empresa também se consagrou como a segunda melhor da Região Sudeste.

“ Este reconhecimento é resultado de muito trabalho e dedicação, motivo de orgulho e de estímulo para seguir aprimorando cada vez mais e oferecer um serviço de qualidade aos nossos clientes”, destaca o presidente da Neoenergia Elektro, Antônio Casanova.

A premiação, que ocorre desde 1999 e conta com a participação de 41 concessionárias de energia que integram a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), reconhece anualmente as empresas com as melhores performances e práticas no setor elétrico nacional.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).