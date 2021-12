Natal: ACV entrega prêmios e sorteia novos ganhadores

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Fim de ano no comércio tem lojas abertas até 22h de segunda a sexta; sábado o horário segue até 18h

A campanha “Natal para Todos” da Associação Comercial de Votuporanga – ACV continua distribuindo prêmios. Na manhã desta sexta-feira (10/12), os vales-compras do primeiro sorteio foram entregues aos felizardos e, logo após, a entidade sorteou mais quatro vales-compras de R$ 300,00. O próximo sorteio será no dia 17, às 9h com transmissão pelas redes sociais.

As ganhadoras desta sexta são todas de Votuporanga: Daniele Zafani, cliente do Supermercado Maitana Express; Soraia Azevedo e Eliani Cristina Martins Pena, que compraram na Emplac; e Giselia Santos Silva, cliente da Real Calçados. Os atendentes responsáveis pelas vendas receberão R$ 150,00 em vales-compras.

No total, a entidade entregará seis vales-compras no valor de R$ 500,00, 12 vales-compras no valor de R$ 300,00, 19 vales-compras de R$ 150,00 e um carro Fiat Mobi 0km.

Os primeiros sortudos, que receberam os vales-compras de R$ 300,00 nesta sexta, foram: Victor Campos Gonçalves, morador de Votuporanga, cliente A Ideal; Sandra Aparecida Cardoso Manzatto, de Votuporanga, cliente A Ideal; Gustavo Sasso, de Votuporanga, cliente PolySport; e Bruna D. Costa Santos, de Valentim Gentil, cliente Porecatu.

Horário especial

Com apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, as lojas da cidade começam a atender em horário especial a partir desta sexta-feira. O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Nos sábados de 11 e 18 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Nesta noite, o Papai Noel da ACV receberá as chaves das mãos do prefeito Jorge Seba, às 18h, na praça da Concha Acústica, além de participar de uma carreata pelas principais ruas da cidade.